Азаров: хороший урожай - запорука хороших валютних резервів і стабільного курсу

Хороший урожай зерна - це запорука хороших валютних резервів і стабільного курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю Житомирській обласній ТРК у Житомирі.

"Хороший урожай означає, що до нас прийде валюта. Це означає, що у нас будуть стабільні валютні резерви, що, у свою чергу, означає, що і курс нашої національної валюти буде стабільним", - сказав М.Азаров.

Прем'єр нагадав, що за 2011/2012 маркетинговий рік Україна експортувала рекордну кількість зерна - близько 23 млн тонн.

"Багато хто передбачав дефолт і падіння гривні, хай вони заспокояться - у нас буде хороший урожай, хороші валютні резерви і стабільна гривня", - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, урожай пшениці в Україні поточного року може становити 14,15 млн тонн, зокрема 8,49 млн тонн продовольчої і 5,66 млн. тонн фуражної. Такі дані містяться в розробленому Міністерством аграрної політики і продовольства прогнозному балансі попиту і пропозиції зерна на новий МР.

За розрахунками Мінагропроду, виробництво ячменю становитиме 6,522 млн. тонн, жита - 0,669 млн тонн і вівса - 0,512 млн тонн.

Планується, що врожай кукурудзи досягне рекордних 23,768 млн тонн.

Урожай гречки очікується в обсязі 0,27 млн тонн, гороху - 0,332 млн тонн.

У цілому, виробництво зерна поточного року планується в обсязі 47,2 млн тонн, що на 17% нижче за урожай 2011 р.

За розрахунками Мінагропроду, експорт пшениці в 2012/2013 МР становитиме 8,3 млн тонн, зокрема продовольчої - 6,54 млн тонн, ячменю - 1,7 млн тонн, кукурудзи - 15 млн тонн.

Нагадаємо, у 2011 році Україна зібрала 56,7 млн тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 році.