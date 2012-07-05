Гідрометцентр прогнозує зниження врожаю зернових до 42 млн тонн

Український гідрометеорологічний центр прогнозує зниження врожаю зернових і зернобобових культур до 42 млн тонн через засуху й зниження врожайності кукурудзи проти раніше прогнозованих 43,5-44 млн тонн. Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Загальний вал усіх зернових і зернобобових за першим прогнозом ми називали 43,5 млн тонн. Але я думаю, що ми за рахунок кукурудзи його зменшимо десь до 42 млн тонн», - повідомила Т.Адаменко.

За її словами, Гідрометцентр раніше прогнозував урожай кукурудзи обсягом 22 млн тонн, проте через засуху врожайність культури буде знижена й валовий збір зменшиться до 20-21 млн тонн. «Наш прогноз, який ми склали 25 червня, - це 22 млн тонн по кукурудзі, але ми його уточнюватимемо й, можливо, дещо знизимо за рахунок саме південно-східної частини. Я думаю, на 1-1,5 млн тонн буде менший - до 20-21 млн тонн», - повідомила Т.Адаменко. За її словами, кукурудза зараз у критичній фазі розвитку й найближчі 2 тижні «вирішують її долю».

Вона зазначила, що цього року умови для розвитку цієї культури набагато гірші, ніж минулого року, як за зволоженістю грунту, так і за рахунок «теплового стресу». На сьогодні теплозабезпечення рослин значно перевищує норму і йде їх прискорений розвиток, який призводить до зменшення врожайності. В першу чергу це стосується південно-східної частини України, де посіви кукурудзи займають значні площі. «У цій частині України ситуація гірша, ніж минулого року... Вже дуже сухий метровий шар грунту, і спостерігається пригнічення рослин, засихання листків, і навіть уже пішли підкошування на зелений корм, щоб якось врятувати ситуацію, - повідомила начальник відділу.

Вона зазначила, що на початку липня на цій частині України пройшли дощі, але не можна очікувати, що вони значно покращать ситуацію, хоча деяке «пом'якшення» умов відбудеться «і ті посіви, які ще не зовсім втрачені, мають шанс трохи прожити й дати урожай».

За словами Т.Адаменко, такі погодні умови призведуть до зниження врожайності кукурудзи на 30-50% у південно-східній частині - Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях і АР Крим.

При цьому в західних областях ситуація на рівні минулого року - зволоження грунту оптимальне й вищий температурний фон.

Експерт додала, що прогноз урожаю зернових і зернобобових буде відкореговано 20 липня.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує цього року врожай зернових і зернобобових обсягом 47,2 млн. тонн, що на 17% менше врожаю 2011 р. При цьому очікується, що кукурудзи буде зібрано 23,768 млн тонн.

Довідка УНІАН. У 2011 р. урожай зерна в Україні становив 56,7 млн тонн.

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