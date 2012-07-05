Гідрометцентр знизив прогноз врожаю зернових

Український гідрометеорологічний центр прогнозує зниження врожаю зернових і зернобобових культур до 42 млн тонн через засуху й зниження врожайності кукурудзи проти раніше прогнозованих 43,5-44 млн тонн. Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Загальний вал усіх зернових і зернобобових за першим прогнозом ми називали 43,5 млн тонн. Але я думаю, що ми за рахунок кукурудзи його зменшимо десь до 42 млн тонн», - повідомила Т.Адаменко.

За її словами, Гідрометцентр раніше прогнозував урожай кукурудзи обсягом 22 млн тонн, проте через засуху врожайність культури буде знижена й валовий збір зменшиться до 20-21 млн тонн. «Наш прогноз, який ми склали 25 червня, - це 22 млн тонн по кукурудзі, але ми його уточнюватимемо й, можливо, дещо знизимо за рахунок саме південно-східної частини. Я думаю, на 1-1,5 млн тонн буде менший - до 20-21 млн тонн», - повідомила Т.Адаменко.

Експерт додала, що прогноз урожаю буде відкореговано 20 липня.

Довідка УНІАН. У 2011 р. урожай зерна в Україні становив 56,7 млн тонн.