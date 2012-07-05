Україна повинна зберегти позиції аграрної держави на зовнішніх ринках – Присяжнюк

Уряд вважає першочерговим завданням зберегти за результатами цьогорічних жнив позиції України як аграрної держави на зовнішніх ринках .

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк повідомив у четвер, 5 липня, журналістам під час робочої поїздки в Житомирську область.

За словами М. Присяжнюка, «Україна жнивує, наше перше урядове завдання - на зовнішніх ринках зберегти позиції України як аграрної держави і розширити перелік країн, з якими Україна торгує зерном».

На його переконання, уряд наразі робить все для того, щоб мінімізувати для аграріїв «пікові впливи дефіциту коштів на жнивах», для чого в Україні вже запроваджено максимальний форвардний принцип вирощування зернових.

«Вже прийнято відповідний закон і зараз урядом відпрацьовується механізм сільськогосподарського страхування з 50-процентною участю держави у цих процесах, відпрацьовується також механізм формування страхововго фонду за рахунок страхових компаній. Це усе дасть можливість і зернотрейдерам, і інвесторам купувати зерно за форвардними контрактами, це також дозволить сільгосппідприємствам отримувати фінанси на проведення жнив вчасно»,- підкреслив М. Присяжнюк.

Він також повідомив, що Аграрний фонд у цьому році уклав угоди з аграріями за форвардною системою на 1 млн. тонн зерна. "Практично усі контракти виконуються, ми мінімізували ризики при постачанні, зберіганні зерна”, - додав міністр.

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