ВР внесла зміни до Податкового кодексу про оподаткування спирту

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 238 із 269 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання та видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, що були відвантажені з акцизного складу, для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої ним ліцензії, не є акцизним складом.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів, вермутів і сусла.

Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.