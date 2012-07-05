Зростання світових цін на зерно компенсує аграріям недобір урожаю - Присяжнюк

Зростання світових цін на зернові культури компенсує українським сільгосптоваровиробникам недобір урожаю зерна, який, за попередніми даними, може досягти 7 млн тонн. Про це сьогодні під час робочої поїздки до Житомирської області заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, повідомила УНІАН прес-служба.

«Ми маємо певні втрати валу зернових порівняно з минулим роком, однак рівень світових цін і показники виробництва свідчать, що ціни компенсують цей недобір. І я упевнений, що ті, хто цього року займалися зерновими, будуть у виграші», - сказав міністр.

Зазначається, що згідно з останнім звітом Міністерства сільського господарства США, через засухи у світі, зокрема в Америці і Європі, ціни на зернові почали зростати.

«За останні 15 днів ціна на ячмінь у світі зросла на 30 дол. Також спостерігається зростання цін і на пшеницю», - підкреслив М.Присяжнюк.

Також він відзначив, що значну роль у формуванні цін на вітчизняні зернові зіграли торги на товарній біржі Чикаго.

«Відбулися перші торги нашого причорноморського зерна на біржі Чикаго. Це вже сигнал для наших сільгоспвиробників з формування цінових індикаторів», - підкреслив міністр.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, поточного року врожай зернових і зернобобових культур знизиться на 17% проти минулого року і становитиме 47,2 млн тонн. При цьому Укргідрометцентр прогнозує урожай зерна обсягом 42-43,5 млн тонн.