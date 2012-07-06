Новий спалах пташиного грипу: майже мільйон курей будуть знищені в Мексиці

Близько мільйона курей будуть знищені через небезпечний вірус пташиного грипу H7N3 у західному штаті Мексики Халіско, повідомляють місцеві влади.

Усього спалах захворювання торкнувся господарств, у яких перебувають приблизно 2,5 мільйона птахів. Дослідження були проведені на 129 фермах, хворі птахи були виявлені на 24 із них. Зараз на цих фермах оголошено карантин.

Між тим, новий спалах пташиного грипу вже призвело до збільшення цін на куряче м'ясо та яйця в Мексиці: за останні 15 днів ціна курячих яєць зросла на 60% і досягла 24 песо за кілограм (1,8 долара), у деяких магазинах вона вже становить 30 песо (2,3 долара), передає РІА "Новости".