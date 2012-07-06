В Україні достатньо сертифікованих складів для прийому врожаю — Держсільгоспінспекція

На сьогодні потужність сертифікованих зернових складів в Україні достатня, щоб прийняти урожай 2012 року.

Як повідомив перший заступник голови Державної інспекції сільського господарства України Юрій Марчук 5-му каналу, наразі налічується близько 620 готових елеваторів, і робота із сертифікації триває.

«Роботу із сертифікації ми продовжуємо проводити щомісяця, тільки в липні близько 40 елеваторів подали заявки на її підтвердження. Робота важлива, особливо в період підготовки до прийому зерна, адже йдеться не тільки про якість роботи самого елеватора, а, насамперед, його стан - протравлення, підготовку приміщення і т.д. Втім, вже сьогодні потужність сертифікованих зернових складів в Україні достатня, щоб прийняти урожай 2012 року», - зазначив перший заступник голови Держсільгоспінспекції.

Наголошується, що на сьогодні наповненість зернових складів становить 26% наявної місткості. «В середньому на елеваторах є близько 7 млн. тонн зерна урожаю 2011 року, по Україні становить близько 26%. Але щодня збирання врожаю піднімається на північ України. Вже сьогодні комбайни працюють на території Харківської, Полтавської областей, щодня наростає потужність прийому зерна, і ця робота виконується в досить стабільному темпі », - зазначив Ю.Марчук.