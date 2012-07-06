У Полтавській області горять два гектари торфу

На території Семенівського району Полтавської області виникла пожежа торф’яних масивів загальною площею 1,9 га.

Як повідомляє прес-служба МНС України, глибина залягання торф’яних пластів до 50 см.

До гасіння залучено 3 одиниці пожежної та спеціальної техніки, 2 мотопомпи та 18 чоловік особового складу МНС області.

Подача води до осередку пожежі здійснюється по магістральній лінії довжиною близько 1,5 км за допомогою пожежно-насосної станції та мотопомпи з річки Хорол.

З метою своєчасного виявлення нових осередків загорань працівниками МНС здійснюються перевірки прилеглих територій.