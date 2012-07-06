Україна віддаватиме кредит Китаю щорічними поставками 2-2,5 млн. тонн зерна

Україна поставлятиме до Китаю 2-2,5 мільйонів тонн зерна щорічно в рамках повернення кредиту.

Про це в інтерв'ю газеті «День» розповів міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк (http://www.day.kiev.ua/230980).

«Підписаний меморандум передбачає виділення Китайським експортно-імпортним банком у 2013 році 3 млрд дол. Деталі співпраці зараз узгоджуються. Але можу сказати, що гроші виділятимуться траншами... Натомість Україна зобов'язується щорічно поставляти кукурудзу до Китаю в обсягу 2-2,5 млн. тонн», - повідомив міністр.

За словами М.Присяжнюка, згідно з попередніми домовленостями з китайцями, кошти кредиту прямуватимуть аграріям як оборотні кошти.

Міністр також відзначив, що Китай хоче одержати від України гарантії за кредитною програмою. «Що конкретно це буде - домовленості поки що немає. Розглядається кілька варіантів: державні гарантії за рахунок бюджетних коштів або форвардні контракти на постачання кукурудзи. Тобто, в цілому формат співпраці з Китаєм - форвардне фінансування аграріїв в пікові періоди (жнива, посівна кампанія) для задоволення їх потреби в оборотних коштах», - повідомив М.Присяжнюк.

Нагадаємо, меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України і Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.

Меморандум дасть можливість Україні залучити кошти в обсягу 3 млрд дол. на фінансування конкретних проектів у сільськогосподарському секторі.

Фінансування вищезгаданого проекту Кабінет міністрів планує здійснити за рахунок позикових коштів. У зв'язку з цим у Верховній Раді України було зареєстровано урядовий законопроект про внесення змін до держбюджету-2012. Документом пропонується здійснити запозичення у розмірі 24,3 млрд грн (3 млрд дол.) з відповідним коригуванням граничного рівня дефіциту держбюджету і граничного рівня державного боргу, при цьому їх абсолютні розміри після зміни не вказуються.