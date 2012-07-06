ФАО знизила прогноз світового виробництва пшениці до 679 млн. тонн

ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) знизила прогноз світового виробництва пшениці у 2012-2013 маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013 р.) на 2 млн. тонн - до 679 млн. тонн.

Про це йдеться в короткому огляді попиту і пропозиції зерна, опублікованому організацією.

За прогнозами аналітиків ФАО, глобальне виробництво пшениці зменшиться на 3,2% і становитиме 679 млн. тонн, що на 2 млн. тонн нижче за червневий прогноз. Чинниками зниження виробництва пшениці експерти називають скорочення виробництва в Австралії, Китаї та Російській Федерації, яке буде більш значним, ніж очікуване зростання виробництва в країнах Європейського Союзу і в Марокко.

«Останній прогноз ФАО щодо глобального виробництва зернових у 2012 році залишається на рівні 2 млрд 396 млн. тонн, що є рекордним показником, який на 2% перевищує показник минулого року, проте цей прогноз на 23 млн. тонн нижчий за показник, якого очікували в червні», - мовиться в огляді.

Наголошується, що прогноз урожаю зернових у світі в 2012 році різко знизився у порівнянні з останнім місяцем у зв'язку із засухою, яка загрожує потенційному виробництву кукурудзи у США.

«Прогноз щодо глобального споживання зернових у 2012-2013 роках дещо знизився (приблизно на 6 млн. тонн) у порівнянні з попереднім місяцем і становить 2 млрд 370 млн. тонн, що, проте, на 1,8% перевищуватиме рівень споживання 2011-2012 років. Прогноз щодо споживання зернових як продовольства становить близько 1 млрд 85 млн. тонн, що на 1% вище у порівнянні з попереднім сезоном і загалом відповідає темпам зростання населення у світі», - йдеться в огляді.

Внаслідок перегляду прогнозу глобального виробництва зернових у бік зниження слід також чекати зниження прогнозу щодо глобальних запасів зернових у сільськогосподарському періоді, що завершується в 2013 році. Нинішній рівень запасів становить 536 млн. тонн, що на 12 млн. тонн нижче за червневий прогноз, але на 21 млн. тонн, або 4%, вище за їх рівень на початок періоду.

«Водночас загальне співвідношення пропозиції і попиту в 2012-2013 роках залишається сприятливим завдяки надмірним поставкам рису, що є основною продовольчою сировиною, а також достатнім експортним поставкам пшениці і фуражного зерна», - сказано в огляді.

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