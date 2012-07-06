Завтра в Україні прогнозують спеку з дощем та грозами

Завтра вночі на Лівобережжі, у Карпатах та Криму, вдень в Україні місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах Криму сильні зливи.

Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях, Криму і Приазов'ї подекуди шквали 15-20 м/с та град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, на Закарпатті та Одещині місцями 35°; у Карпатах та горах Криму вночі 13-18°, вдень 19-24°.

У Київській області у суботу вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-25°; у Дніпрі біля Києва 24°.