Регіони, які найбільше постраждали від посухи, подали заявки на 10 тис. тонн насіння

Регіони, які найбільше постраждали від посухи, оформили заявки на 10 тис. тонн насіння озимої пшениці з державного резервного посівного фонду, що дасть змогу забезпечити посіви основного масиву озимої пшениці під урожай 2013 року. Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства, про це повідомив директор департаменту рослинництва Олександр Демидов.

О.Демидов нагадав, що Кабмін на початку цього року виділив 20 млн. грн на створення цього посівного фонду.

Він також додав, що вже йде активна підготовка до осінньої посівної кампанії.