Уряд має намір відмовитися від дотування великих сільгоспкомпаній у 2013 році — Присяжнюк

Уряд має намір відмовитися від виплати дотацій великим сільгоспкомпаніям у 2013 році.

Про це в інтерв'ю газеті «День» розповів міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Вже сьогодні бюджет буде переорієнтовано на підтримку малих підприємств, селян-одноосібників і на створення кооперативів... Наступного року взагалі відійдемо від дотації для великих компаній. Залишаться лише пільги для галузі (ПДВ, єдиний фіксований податок). З 2013 року більшість бюджетних дотацій буде спрямовано фермерам, малому бізнесу і одноосібникам», - повідомив міністр.

Він відзначив, що до 2020 року одноосібники вироблятимуть мінімум 40% всієї сільськогосподарської продукції. Тобто їхня роль, а також малих підприємств посилюватиметься разом із великими господарствами. «В процесі земельного реформування важливо не втратити українського селянина-одноосібника», - наголосив він.

При цьому міністр відзначив позитивну динаміку в створенні кооперативів - за перший квартал їх кількість зросла на 30% - до 774 кооперативів.