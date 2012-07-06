Експорт ячменю з України може впасти до найнижчого рівня за останні 5 сезонів

Згідно з прогнозом Інформаційної компанії «ПроАгро», експорт ячменю з України в 2012-2013 МР знизиться до найнижчого рівня за останні 5 сезонів – до 1,8 млн тонн, що на 28% менше порівняно з 2,5 млн тонн у 2011/12 МР.

Раніше ще нижчий експорт спостерігався в 2007/08 МР – 1,04 млн тонн. Тоді врожай ячменю в Україні був аналогічний прогнозованому в нинішньому сезоні - 6 млн тонн.

Цього року посіви ячменю істотно постраждали від несприятливих погодних умов у період посіву і вегетації, внаслідок чого середня врожайність культури, за прогнозами аналітиків «ПроАгро», буде на чверть нижче торішньої.

Крім того, посіви ячменю в Україні в останні роки скорочуються. За останні 5 сезонів вони скоротилися на 17%.

Як зазначив директор «ПроАгро» Микола Верницький, ячмінь в Україні стає низькорентабельною, хоча й відносно низькозатратною зерновою культурою. Найімовірніше, що скорочення посівів ячменю продовжиться, оскільки в кормах ячмінь може бути успішно замінений кукурудзою, виробництво якої в Україні зараз активно нарощується, а ціни, запропоновані експортерами товаровиробникам, дедалі менше влаштовують останніх. Я б не побоявся сказати, що ячмінь – це «радянська» культура, і в нових умовах господарювання вирощування його на величезних площах може піти в минуле».

Особливістю експорту ячменю в 2012/13 МР стане вивезення значного обсягу зерна минулого врожаю – близько 600-700 тис. тонн. Обмежувальна політика держави з експорту зерна в першій половині минулого сезону привела до накопичення великих запасів нереалізованого ячменю – за оцінками експертів, запаси ячменю в Україні на кінець 2011/12 МР склали близько 2,5 млн тонн, що є рекордним показником.

Наголошується, що десять років Україна є основним постачальником ячменю для Саудівської Аравії. У 2011/12 МР 70% експорту ячменю з України припало на Саудівську Аравію. Ця держава та інші країни Близького Сходу залишаться основними покупцями українського ячменю і в 2012/13 МР. Утім, навіть при збереженні високого попиту на український ячмінь з боку Саудівської Аравії, про постачання в цю країну 4 млн тонн ячменю, про що недавно заявляв уряд України, не може бути й мови.

Менш прогнозованими є позиції основних експортерів ячменю в новому сезоні. За даними "ПроАгро", в 2011/12 МР у трійку найбільших увійшли "Хліб Інвестбуд", "Альфред С. Топфер Інтернешнл (Україна)" і "Луїс Дрейфус Україна Лтд". Позиція першої з них, на думку операторів ринку, пов'язана з розвитком політичної ситуації в країні і може змінитися.