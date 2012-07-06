Експерти знизили прогноз експорту зерна з України на 11%

Інформаційна компанія "ПроАгро" переглянула у бік зниження прогноз експорту зернових з України в 2012/13 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) - до 20,9 млн тонн, що на 11% нижче в порівнянні з травневим прогнозом.

Зокрема, "ПроАгро" прогнозує, що експорт пшениці складе 4,6 млн тонн, що на 9% менше в порівнянні з 5,3 млн тонн в 2011/12 МР, ячменю - 1,8 млн тонн, що на 28% нижче , і кукурудзи - 14 млн тонн (без змін).

Зниження прогнозу експорту пов'язано, перш за все, зі зниженням пропозиції зернових в результаті падіння валового збору на 22% в порівнянні з 2011/12 МР.

Тим не менше, нинішній розвиток ситуації на світовому ринку зерна дозволяє прогнозувати, що зниження експорту зерна з України не означатиме для нашої країни падіння надходжень від торгівлі зерном. Світові ціни, швидше за все, будуть на 10-15% вищі, ніж у попередньому сезоні, що компенсує зниження обсягів.

Директор інформаційної компанії "ПроАгро" Микола Верницький вважає, що географія експорту зерна в новому сезоні з України практично не зміниться. "Україна змогла довести зарубіжним покупцям, що її зерно варте їхньої уваги. Падіння ставок океанського фрахту буде тільки сприяти розширенню географії нашого експорту, і якщо ще років п'ять тому поставки в Південно-Східну Азію були скоріше екзотикою, то тепер Україна успішно завойовує ринки зерна Південної Кореї, Японії, Китаю. Але традиційні ринки збуту, на які припадає левова частка експорту, залишаться колишніми - це південь Європи, Північна Африка і Близький Схід".

"Уряд заявляє, що не збирається вводити обмеження на експорт зерна в новому сезоні. Якщо він стримає свої обіцянки, навіть з урахуванням падіння валового збору та експорту Україна зможе зберегти свої позиції на світовому ринку зерна. Нормальний розвиток експорту також стане гарантією того, що новий зерновий сезон для українських аграріїв буде успішним", - зазначив М.Верницький.

Експорт гороху, згідно з новим прогнозом компанії "ПроАгро", в 2012/13 МР знизиться до 100 тис. тонн (150 тис. тонн в 2011/12 МР), сорго - зросте майже вдвічі - до 335 тис. тонн (170 тис. тонн ); проса буде експортовано близько 100 тис. тонн.

В "ПроАгро" зазначають, що експерти переглянули в бік зниження прогноз валового збору зернових і зернобобових в Україні в 2012 р. - до 43,03 млн тонн, або на 9% нижче травневого прогнозу.

Зокрема, за основними зерновими культурами компанія "ПроАгро" прогнозує, що в 2012 р. Україна збере 12,7 млн тонн пшениці за врожайності 22,8 ц/га у вазі після доробки, 6 млн тонн ячменю (18 ц/га), 22,1 млн тонн кукурудзи (49,2 ц/га).

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