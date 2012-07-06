Ф'ючерси на зерно на СВОТ за тиждень істотно зросли

У період з 29 червня по 5 липня 2012 року ф'ючерсні котирування на аграрну продукцію на американській біржі СВОТ зросли, повідомляють експерти Інформаційної компанії "ПроАгро".

Повідомляється, що липневий контракт на червонозерну м’якозерну озиму пшеницю зміцнився в ціні на 30,5 дол./т - до 302,03 дол./т EXW.

Підтримку ринку надавала інформація про сильну засуху в США, подорожчання кукурудзи і дані про погіршення перспектив урожаю в Причорноморському регіоні.

На думку експертів, посуха в США є найсильнішою за останні чверть століття.

Після червневих дощів покращилися перспективи виробництва пшениці в Західній Європі. Аналітики відзначають, що тепер потрібна суха сонячна погода, щоб уникнути втрат врожаю, зниження врожайності і погіршення якості зерна.

Підвищувальний вплив також надала інформація про те, що Міжнародна рада по зерну (IGC) знизила прогноз світового виробництва пшениці в 2012/13 МР на 6 млн тонн - до 665 млн тонн. Це пов'язано з несприятливими погодними умовами у низці країн, у тому числі в Росії.

Ціна ф'ючерса на кукурудзу підвищилася на 37,79 дол./т - до 302,34 дол./т EXW.

Основний підвищувальний вплив на ринок кукурудзи має інформація про посуху в США, яка призвела до значного погіршення перспектив виробництва в країні. За останні 2 тижні ця культура подорожчала майже на 30%.

За даними Міністерства сільського господарства США, станом на 2 червня в доброму та відмінному стані перебували 48% посівів кукурудзи, що на 8% менше показника тижневої давності.

Експерти компанії Cropcast знизили прогноз врожайності кукурудзи в США з 153,3 бушель/акр до 150,6 бушель/акр. Прогноз виробництва зменшено на 2,4% - до 13,179 млрд бушелів (334,8 млн тонн).

Ф'ючерс на сою подорожчав на 41,89 дол./т - до 597,45 дол./т EXW. Факторами підтримки були побоювання щодо посухи і хороший попит на американські боби у зв'язку з низьким пропозицією південноамериканської продукції.

Згідно з інформацією Мінсільгоспу США, стан 45% посівів бобів оцінюється як гарний і відмінний. Тижнем раніше частка таких посівів становила 53%.

Cropcast зменшила прогноз врожайності сої з 40,6 бушель/акр до 40 бушель/акр. Прогноз врожаю переглянутий у бік зниження на 1,7% - до 2,962 млрд бушелів (80,6 млн тонн).