В Україні зростання виробництва молока за п'ять місяців становить 2,6%

Зростання виробництва молока в Україні за перші 5 місяців 2012 року становить 2,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це заявив директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Кваша, повідомили УНІАН у прес-службі Мінагрополітики.

«Виробництво молока у всіх категоріях господарств збільшилося на 107,5 тис. тонн, або на 2,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому, це збільшення відбулося на 13,7% за рахунок сільськогосподарських підприємств», - відзначив С.Кваша.