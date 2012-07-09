Укргідрометцентр прогнозує незначне зниження температури з 11 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Він зауважив, що 9-10 липня в Україні триматиметься висока температура повітря - на рівні 30-35 градусів. Однак, починаючи із західних областей, з 11 липня відбуватиметься зниження температури до 23-28 градусів.

За словами М.Кульбіди, з 13 липня така температури встановиться й у центральній Україні, а високі температури триматимуться на сході та півдні. Директор Укргідрометцентру додав, що ще через декілька днів зниження температури орчікується і в цих регіонах.

Також М.Кульбіда зазначив, що вже сьогодні на заході України очікуються грозові дощі, які поступово розповсюдяться до Житомирської і Хмельницької областей. Як сказав М.Кульбіда, це будуть досить сильні зливи, грози зі шквальним вітром.

За словами М.Кульбіди, з 13 липня такі явища поширяться на центральний регіон, а 14-16 липня короткочасні дощі прогнозуються майже по всій території України.