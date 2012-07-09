В Україні завтра збережеться спекотна погода, майже в усіх регіонах пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 липня буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, у північних та центральних областях місцями сильний дощ, град, лише у південній та східній частині без опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, у північних та центральних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, у західній частині 14-19°; вдень 27-32°, у південних областях місцями 35-37°; у Карпатах та горах Криму вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями сильний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°.

У столиці короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі 20-22°, вдень 28-30°.

9 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-26°; в Дніпрі біля Києва 26°.