Через негоду врожай зернових може скоротитися до 40 млн тонн - УКАБ

Через негоду врожай зернових може скоротитися до 40 млн тонн. Таку думку експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомила УНІАН прес-служба.

Відзначають, що посушливі погодні умови червня, які спостерігалися майже на всій території України, негативно вплинули на посіви ранніх зернових культур, в зв'язку з чим прогнозується зменшення врожаю зернових в Україні на 3 млн тонн - до 44 млн тонн, «а за подальшого погіршення погоди урожай зернових очікується на рівні близько 40 млн тонн».

"Це підтверджують перші результати збирання врожаю, які цього року почалися на два тижні раніше, ніж зазвичай. Станом на 9 липня в Україні обмолочено близько 3,6-3,7 млн га за середньої врожайності ранніх зернових на рівні 19-19, 5 ц/га (у 2011 році - 28,4 ц/га). Найбільш активно збирають врожай на півдні та сході України», - повідомив експерт аграрних ринків УКАБ Роман Сластьон.

За словами фахівця, внаслідок дефіциту вологи і високих температур ранні зернові сформували досить слабкий колос. Тому урожай зернових прогнозується на рівні 44 млн тонн, а якщо посушливі погодні умови триватимуть ще протягом 2-3 тижнів, очікуваний валовий збір зернових може скоротитися до 40 млн тонн.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує в поточному році урожай зернових і зернобобових в обсязі 47,2 млн тонн, що на 17% менше врожаю 2011 року.

Довідка УНІАН. У 2011 р. врожай зерна в Україні склав 56,7 млн тонн.

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