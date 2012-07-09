На розвиток гуртових ринків сільгосппродукції виділять 246 млн грн

На розвиток гуртових ринків сільгосппродукції цього року планується виділити 246 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на директора департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Сергія Квашу.

«Значна сума коштів була використана на розвиток ринків протягом попередніх років. У 2010 році з державного бюджету було надано допомогу обсягом 36 млн грн. Минулого року ця сума становила вже 198 млн грн, у 2012 році прогнозується, що ця сума досягне 246 млн грн», - повідомив С.Кваша.

Він зазначив, що торгівля на оптових ринках вигідна не лише покупцю, який може купити продукцію за справедливою ціною, але й виробнику.

«Оптовий ринок є місцем зустрічі виробника продукції й споживача. Тут є унікальна можливість, яка відсутня в торгових мережах - за товар відразу отримати гроші. У торгових мережах існують розрахунки з розстрочкою платежів до 90 днів і багато інших умов», - зазначив фахівець.

Також С.Кваша підкреслив, що, розвиваючи мережу оптових ринків сільгосппродукції по всій країні, держава створює сферу, в якій має формуватися система ціноутворення, найбільш сприятлива для українського споживача.