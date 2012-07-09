Азаров планує за кілька років забезпечити українців вітчизняними фруктами

У найближчі кілька років уряд має намір вирішити проблему повного забезпечення країни фруктами українського виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таку заяву прем'єр-міністр України Микола Азаров зробив під час робочої поїздки в АР Крим.

«У країні будується система оптових ринків, налагоджується логістична система швидкої доставки фруктів до споживачів. Ця вся система і комплексний підхід дадуть змогу нам у найближчі кілька років вирішити проблему повного самозабезпечення нашої країни фруктами, за винятком екзотичних», - зазначив М.Азаров.

Він пояснив, що увага уряду звернена до цієї проблеми у зв'язку з великою кількістю імпортних фруктів на українських прилавках.

«Якщо взяти наш прилавок, то фрукти, виноград - на три чверті це імпорт, а якщо імпорт персиків, то це, значить, фрукт дуже серйозно оброблений отрутохімікатами, консервантами. Якщо влітку ще приблизно дві третини вітчизняної продукції, то взимку в нас три чверті фруктів становить імпорт», - зазначив прем'єр-міністр.

Щоб змінити ситуацію, за словами М. Азарова, уряд сприяв збільшенню виробництва фруктів і винограду шляхом введення відповідних компенсацій і впровадження 1,5% збору на відновлення виноградників. Прем'єр-міністр нагадав про програму створення сучасних овочесховищ. «Це потужна програма, і вже за 1,5 роки, які вона працює, вдалося збудувати велику кількість овочесховищ», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, з цього року Мінагропрод вводить державну компенсацію на висаджування садів і виноградників для одноосібників і фермерів, які мають сади від 20 соток. Цього року для цього заплановано направити понад 1 млрд грн, з яких 85%, - на компенсацію за висаджені сади і виноградники.