Завтра грозові дощі пройдуть у більшості областей України

На завтра синоптики прогнозують грозові дощі в більшості областей України.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град; температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, в Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°. На решті території без опадів; температура вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 29-34°. Вітер в західній половині переважно північний, в східній половині південний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Грозові дощі, місцями сильні. Вітер північний, 5-10 м/с, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У столиці грозові дощі, вночі та в другій половині дня сильні зливи. Вітер північний, 5-10 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

10 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-25°; в Дніпрі біля Києва 25°.