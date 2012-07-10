У Бердичеві порушено кримінальну справу за фактом масового отруєння

У Бердичеві на Житомирщині порушено кримінальну справу за фактом масового отруєння людей.

Як повідомила сьогодні кореспондента УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, відомство взяло під контроль розслідування справи, порушеної Бердичівським міськвідділом міліції за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

За словами Т.Гоші, вже є певні результати розслідування цієї резонансної справи.

"Зокрема, встановлено, що упродовж 8 та 9 липня Бердичівською центральною міською лікарнею було госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на бактеріально-кишкову інфекцію. Під час перевірки виявлено, що у Бердичеві на приватному кондитерському підприємстві порушено правила та норми при виготовленні та зберіганні харчових продуктів, що спричинило харчове отруєння споживачів виготовленої продукції", - сказала Т.Гоша.

Наразі триває досудове слідство, встановлюються винні.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 липня у Бердичеві з харчовим отруєнням були госпіталізовані 24 особи, серед яких 8 дітей.