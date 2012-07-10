Збитки аграріїв від посухи складуть 5,6 млрд грн

Сільгосптоваровиробники України недоотримають близько 3,5 млн тонн ранніх зернових через несприятливі погодні умови, що еквівалентно матеріальній шкоді у розмірі 5,6 млрд грн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Алекс Ліссітса.

За інформацією УКАБ, посуха і спека, які охопили повністю південь і схід країни, і частково центральні регіони України, не дали можливості сформувати очікуваний урожай. В результаті в степовій зоні при очікуваній врожайності ранніх зернових 22 ц/га сьогодні збирають тільки 16 ц/га.

Експерти УКАБ відзначають, що низька врожайність автоматично збільшує собівартість вирощеної продукції. За розрахунками УКАБ, в середньому собівартість виробництва ранніх зернових ц.р. становить 1,8-2 тис. грн/т, тоді як ціни реалізації, залежно від якості, становлять 1,5-1,7 тис. грн/т. «Тобто, збитковість виробництва становить 15-20%, а сільгосптоваровиробники втрачають 300-400 грн на кожній тонні», - відзначають в УКАБ.

«Вже очевидно, що ми недолічимося в більшості регіонів України тих показників врожайності, на які очікували... і на сьогоднішній день вже більшість виробників з великими збитками», - відзначив А.Ліссітса.

Він нагадав, що УКАБ прогнозує урожай зернових на рівні 44 млн тонн, «а якщо посушливі погодні умови триватимуть ще 2-3 тижні, очікуваний валовий збір зернових може скоротитися до 40 млн тонн».

Нагадаємо, в 2011 р. виробництво зерна в Україні становило 56,7 млн тонн.

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