ДПЗКУ закупила більш як 2,6 млн тонн зерна

На заготовчі філіали ВАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ВАТ «ДПЗКУ») за підсумками 2011/2012 маркетингового року (МР, липень 2011 - червень 2012 рр.) надійшло 2,634 млн тонн зерна, що на 1,167 млн тонн більше, ніж у 2010/2011 МР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Повідомляється, що через портові елеватори відвантажено 1,56 млн тонн зерна, тоді як у минулому МР — 0,329 млн тонн.

Нагадаємо, що загальна робоча місткість 44 підрозділів-філіалів Державної продовольчо-зернової корпорації України» становить 3 млн 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалювання на експорт Одеського і Миколаївського портів — 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.