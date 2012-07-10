Аграрії просять Азарова призупинити дію норм оцінки сільгоспземлі

Аграрні асоціації звернулися до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням припинити підвищення нормативної грошової оцінки сільськогосподарської землі.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Олексій Ліссітса, це звернення підписали керівники УКАБ, Аграрної Спілки України і Асоціації фермерів і приватних землевласників.

У зверненні сказано, що підвищення нормативної грошової оцінки землі сільгосппризначення в 1,756 рази, за оцінками організацій, приведе до додаткових втрат виробників у розмірі понад 4,5 млрд грн, що негативно позначиться на фінансово-господарській діяльності компаній.

«Для недопущення негативних тенденцій, звертаємося до вас із проханням... припинити дію постанови Кабміну від 31 жовтня 2011 р. №1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення і населених пунктів» до розробки обгрунтованої нормативної грошової оцінки земель, що відповідатиме економічним реаліям», - сказано у зверненні.

Крім того, громадські організації просять уряд відновити відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при експорті зернових і технічних культур. Наголошується, що в умовах, коли Україна є нетто-експортер зернових і технічних культур, невідшкодування ПДВ призводить до зниження закупівельних цін на ці культури на 15-17% не лише при експорті зерна, а й при реалізації на внутрішньому ринку «і фактично вихолощує пільговий режим податку на додану вартість для сільгосптоваровиробників».

У зв'язку з цим, УКАБ, Аграрна спілка і АФПЗУ просять відновити відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур.

На думку експертів, виконання цих прохань дасть змогу частково нівелювати негативний вплив другої хвилі фінансово-економічної кризи на аграрний сектор України.