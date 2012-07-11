У Києві оголошено штормове попередження
08:59, 11 липня 2012Агро
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Міністерство надзвичайних ситуацій України оголосило штормове попередження у Києві на 11 липня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Як йдеться в повідомленні, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, упродовж 11 липня у Києві очікуються грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.
"У другій половині дня 11 липня у місті пройдуть сильні зливи", - поінформували в МНС.
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