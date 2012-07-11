У Києві оголошено штормове попередження

Міністерство надзвичайних ситуацій України оголосило штормове попередження у Києві на 11 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як йдеться в повідомленні, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, упродовж 11 липня у Києві очікуються грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

"У другій половині дня 11 липня у місті пройдуть сильні зливи", - поінформували в МНС.