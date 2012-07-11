ЄБРР надасть виробнику томатної пасти Agrofusion кредит на 20 млн. дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть кредит на суму 20 млн. дол. українському вертикально-інтегрованому виробнику томатної пасти Agrofusion.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар ЄБРР в Україні Антон УСОВ.

За його інформацією, відповідне рішення Рада директорів банку ухвалила у вівторок, 10 липня.

Кошти, що залучаються, планується використати для реструктуризації балансу, середньострокового робочого капіталу і капітальних витрат.

Довідка УНІАН. Група компаній «Agrofusion» – один із найбільших виробників томатної пасти в Україні. Виробляє томатну пасту ТМ «Інагро».

Компанія володіє двома заводами – «Південний» у Херсонській області та «Північний» у Миколаївській області. Загальна виробнича потужність заводів – 300 тис. тонн за сезон.

Холдинг обробляє 12 тис. га земель.