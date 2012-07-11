Уряд може знизити нормативну грошову оцінку сільгоспземлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Швидше за все, буде внесено пропозицію уряду на розгляд щодо змін до цієї постанови (про збільшення нормативної грошової оцінки сільгоспземлі – УНІАН) про зменшення нормативної грошової оцінки десь на рівень коефіцієнта 1,3-1,35 від попереднього показника», - сказав М.Присяжнюк.

Він відзначив, що більше року тому уряд своєю постановою збільшив нормативно-грошову оцінку сільгоспземлі на коефіцієнт 1,756.

Міністр повідомив, що на сьогодні від сільгоспвиробників надходить багато зауважень і пропозицій, «і ми бачимо, що сільгоспвиробники сьогодні знаходять будь-які методи, щоб не оплачувати вартість за паями».

Як повідомляв УНІАН, ряд аграрних організацій звернулися до уряду з проханням припинити дію постанови Кабміну від 31 жовтня 2011 р. № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення і населених пунктів» до розробки обгрунтованої нормативної грошової оцінки земель, яка відповідатиме економічним реаліям.

Зокрема, у зверненні наголошувалося, що підвищення нормативної грошової оцінки землі сільгосппризначення в 1,756 разу, за оцінками організацій, призведе до додаткових втрат виробників у розмірі більш як 4,5 млрд грн, що негативно позначиться на фінансово-господарській діяльності компаній.