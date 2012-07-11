Україна планує в найближчі 2-3 роки збільшити експорт насіння в 10 разів – до 1 млрд грн

Україна розраховує в найближчі 2-3 роки збільшити експорт насіння в 10 разів – до 1 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів України перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола Безуглий.

«Ми ставимо собі завдання збільшити експорт насіння впродовж найближчих 2-3 років у 10 разів, щоб вартість експорту перевищила 1 млрд грн», - сказав М.Безуглий.

Він відзначив, що минулого року експорт насіння з України зріс в 3,5 разу і досяг першого значного показника в 100 млн. грн.

За словами заступника міністра, підставою для планів збільшення експорту насіння є договори, які підписали українські науковці з провідними виробниками насіння, зокрема, підписано угоду про співпрацю з компаніями «Піонер» і «Монсанто» про спільне виведення сортів і гібридів на території України.

Крім того, за словами М.Безуглого, до 1 серпня цього року буде підписано перший договір із міжнародною компанією «Лімагрейн» про розповсюдження в країнах Північної і Латинської Америки, Євросоюзу і СНД насіння і сортів озимої пшениці української селекції.

М.Безуглий відзначив, що компанія «Лімагрейн» готова фінансувати цей проект, і підготовку і підписання цієї угоди планується завершити до серпня цього року.