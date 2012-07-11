Питання видачі сертифікатів якості зерна врегулюють "негайно" - доручення Азарова

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив міністру аграрної політики і продовольства Миколі Присяжнюку врегулювати питання видачі сертифікатів якості на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

"Звертаю увагу міністра. До мене звертаються селяни стосовно того, що, на відміну від попередніх років, вони не можуть отримати офіційні висновки від лабораторій Державної сільськогосподарської інспекції щодо якісних характеристик зерна нового урожаю. Я поцікавився: в чому причина? І виявилося, що чиновники так захопилися реорганізацією, що вчасно не потурбувалися про акредитацію цих лабораторій", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що це питання потрібно врегулювати негайно.

"Селяни повинні отримати об’єктивну оцінку якості зерна. Без тяганини і зайвих витрат. Я прошу терміново оформити це у вигляді доручення уряду", - підкреслив М.Азаров.