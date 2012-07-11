Україна вже зібрала 8 млн тонн зерна нового врожаю - Азаров

Україна зібрала 8 млн тонн зерна нового врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Зерно зібране з 4 млн га, це понад 40% загальної площі. Ми маємо сьогодні 8 млн тонн зерна нового врожаю», - сказав прем'єр-міністр.

М.Азаров підкреслив, що це «достатньо непогані показники» і зібраного зерна буде достатньо і для внутрішнього споживання, і для експорту. Він додав, що, враховуючи кон'юнктуру на зовнішніх ринках, українське зерно матиме хорошу ціну, «а це означає, що аграрії можуть розраховувати не тільки на повернення вкладених коштів, а й на пристойний прибуток».

Нагадаємо, уряд планує виробництво зерна цього сезону в обсязі 45-47 млн тонн, проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

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