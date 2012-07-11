Завтра майже на всій території України очікуються сильні зливи

Завтра, 12 липня, майже на всій території України очікуються сильні зливи.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Грозові дощі, у західних областях, а вдень і в північних та більшості центральних областей місцями сильні зливи, шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град», - йдеться в повідомленні.

Температура у західних областях вночі становитиме 13-18°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°); на решті території вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 25-30°, на сході та півдні місцями 32-34°.

У Києві та Київській області утримається мінлива хмарність, грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, в окремих пунктах град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень при грозах подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 25-30°; у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Сьогодні, 11 липня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-26°; в Дніпрі біля Києва - 26°.