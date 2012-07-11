Експерти прогнозують урожай олійних в обсязі 13,3 млн. тонн

Урожай олійних культур в Україні в 2012 р. може становити 13,3 млн. тонн, що на 3% перевищить показник минулого року.

Про це повідомила аналітик ІА «АПК-Інформ» Юлія Іваницька у своєму виступі на круглому столі «Урожай олійних культур в Україні в 2012 р.».

За словами експерта, приріст посівної площі під олійними за рахунок соняшнику і сої на 8% порівняно з 2011 р. – до 7,58 млн. га, компенсує зниження середньої врожайності на 5% - до 18,3 ц/га.

Зокрема, за оцінками Ю.Іваницької, цього року в Україні зберуть 9,32 млн. тонн соняшнику з площі 5,2 млн. тонн при врожайності 17,9 ц/га. Експерт відзначила, що на сьогоднішній день стан більшої частини посівів олійних оцінюється як добрий і задовільний. Проте цей прогноз буде досяжний лише за умови, що найближчими днями будуть опади, оскільки рівень продуктивної вологи в грунті досяг критичного рівня.

Прогноз урожаю ріпаку становить 1,39 млн. тонн, що стане мінімальним показником за останні 5 років. Площа збирання оцінюється на рівні 660 тис. га (найменша за 6 років), проте середня врожайність стане рекордною – 21,1 ц/га. Істотне зниження врожайності ріпаку на південному сході України буде компенсовано її покращенням в зоні лісостепу і Полісся.

Виробництво сої в Україні продовжить своє зростання і в 2012 р. Так, урожай становитиме 2,6 млн. тонн (на 15% більше 2011 р.), площа збирання - 1,34 млн. га (+20%) і врожайність – 19,6 ц/га (-4%).