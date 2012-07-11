Інспектори Митного союзу почали аудит Держветфітослужби України
Фахівці ветеринарної медицини Росії, Казахстану і Білорусі вчора почали вивчення ефективності інспекційної системи Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держветфітослужби.
Вісімнадцять інспекторів розділилися на чотири групи, які вже почали аудит вітчизняних підприємств і відділень ветслужби у регіонах.
Вчора у Києві відбулася зустріч голови Держветфітослужби Володимира Горжеєва з інспекторами, а також відвідини випробувального центру Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи.
Сьогодні фахівці ветеринарної медицини країн Митного союзу відвідали ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат».
Зараз перша група інспекторів вирушила в Херсонську область, друга – у Донецьку, третя – у Житомирську, четверта – в Одеську.
У планах аудиторів – відвідати ще 10 областей, а також АР Крим. Підбиття підсумків аудиту відбудеться 20 липня у Києві.
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