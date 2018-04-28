Урожай-2012: Чиказька біржа не дозволить Кабміну сваволити

Погодні умови у цьому сільськогосподарському сезоні стали справжнім випробуванням для виробників зерна – посуха і морози завдали значного збитку посівам зернових. Експерти щодня озвучують дедалі песимістичніші прогнози врожаю 2012 року, проте стверджують, що він буде у межах середнього за декілька останніх років. А значить, одержаного зерна вистачить і для задоволення внутрішніх потреб, і для поставок на світовий ринок. Єдине, що може стати таким собі приводом для обмеження експорту зернових – бажання влади під вибори задобрити електорат запевняннями, що "хліб не подорожчає", оскільки "вживатимуть усіх заходів, щоб не допустити"...

Випробування 12 місяцями

Сезон, справді, не балував виробників зерна. Осіння посуха минулого року, яка стала рекордною за останні 50 років, змінилася зимовими морозами з температурою нижче за мінус 30 градусів, і все це увінчалося весняно-літньою посухою. Такі природні катаклізми завдали чималих збитків посівам зерна – частина з них не зійшла восени, частина – вимерзнула взимку. І якщо збір озимих і ранніх ярових зараз у розпалі, то для пізніх культур досі складаються несприятливі умови.

У зв'язку з цим перші прогнози врожаю зернових в обсязі 50 млн. тонн виявилися дуже оптимістичними, і тепер експерти щодня озвучують дедалі песимістичніші очікування. Спекотна погода призвела до низькорослості рослин, прискореної вегетації й аномально раннього дозрівання посівів усіх колосових – у середньому на 5-15 днів раніше за середньорічні терміни, внаслідок чого зерно сформувалося маловагим, щуплим, а на окремих площах посіви «вигоряли», не встигнувши розвинутися.

Надія на те, що вал зернових «витягне» кукурудза, площі під якою сьогодні досягли рекордних показників, зокрема й за рахунок того, що нею пересівали загиблі озимі, навряд чи виправдається. У критичній фазі формування врожаю кукурудзи в Україні встановилася спека, яка досягає рекордних показників, – Укргідрометцентр фіксував розігрівання грунту на полях до 70 градусів, що негативно впливає на рослини і призводить до прискорених темпів їх розвитку, а відповідно, знижує врожайність культур.

Очевидно, що такі погодні умови не дозволять зібрати такий же великий урожай зерна, як у 2011 році, – 56,7 млн. тонн. Сьогодні прогнози фахівців розходяться: аграрне міністерство чекає 45-47 млн. тонн зерна, Гідрометцентр скромніший – 42 млн. тонн, а експерти асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» вважають, що за песимістичного розвитку подій Україна може сподіватися на врожай не більш як 40 млн. тонн. Щодо структури врожаю зернових, то найбільшу частку займе кукурудза – її врожай Гідрометцентр прогнозує в обсязі 20-21 млн. тонн, що трохи більше за показник 2011 року, який став рекордним за збором цієї культури. Врожай озимої пшениці експерти чекають на рівні 12,5 млн. тонн, що на 42% менше, ніж у 2011 році. Ячменю Україна збере рекордно мало – близько 6 млн. тонн проти 9 млн. тонн торік. Таким чином, усі культури, крім кукурудзи, показують падіння врожаю від 10 до 50%.

Тим часом не варто лякатися означених цифр. Урожай абсолютно в межах середнього за декілька останніх років. Експерти запевняють, що зібраного зерна вистачить і для задоволення внутрішніх потреб країни (не треба забувати ще й про перехідні запаси зерна врожаю 2012 року, які, за офіційною оцінкою, становлять 12 млн. тонн, а за експертною – 9 млн. тонн, зокрема 5 млн. тонн пшениці), і для поставок на світовий ринок.

Мінагропрод на початку року оцінював можливий експорт зерна у 26 млн. тонн, потім знизив прогноз до 23 млн. тонн, а нині міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк говорить, що експорт становитиме не більш ніж 20 млн. тонн. Експерти вважають, що Україна зможе безболісно поставити на зовнішні ринки близько 21 млн. тонн зерна, що не набагато менше за підсумки експорту у 2010-2011 МР.

Світовий український аграрій

Невтішні прогнози майбутнього врожаю, що надходять з України, Росії та США, тобто від найбільших гравців на світовому зерновому ринку, підігрівають ціни на зернові. З 29 червня до 5 липня ф'ючерсні котирування на аграрну продукцію на американській біржі СВОТ стрімко зросли. Липневий контракт на червонозерну м'якозернисту озиму пшеницю піднявся в ціні на 30,5 дол./т – до 302,03 дол./т EXW. Вплинула на цінову ситуацію також інформація про те, що Міжнародна рада зерна (IGC) понизила прогноз світового виробництва пшениці у 2012/13 МР на 6 млн. тонн – до 665 млн. тонн, що пов'язане з несприятливими погодними умовами у низці країн. Ціна ф'ючерса на кукурудзу підвищилася на 37,79 дол./т – до 302,34 дол./т EXW.

У таких умовах український аграрій має шанси заробити, навіть у разі зниження врожаю. Міністр агрополітики сподівається, що зростання світових цін на зернові культури компенсує вітчизняним сільгосптоваровиробникам недобір урожаю.

«Ми маємо певні втрати валу зернових у порівнянні з минулим роком, але рівень світових цін і показники виробництва свідчать, що ціни компенсують цей недобір. І я впевнений, що ті, хто цього року займалися зерновими, будуть у виграші», – вважає Присяжнюк.

Проте аграрії зможуть заробити на зерні тільки за умови, що уряд не обмежить їх в експорті. Наразі і профільне відомство, і прем'єр-міністр заявили, що вирощеного зерна буде достатньо для задоволення як внутрішніх потреб, так і експортних поставок.

За словами Присяжнюка, є механізми і резерви, які гарантують Україні надійну продовольчу безпеку протягом року. «У нас вистачить зерна для забезпечення потреб внутрішнього ринку. Щоб забезпечити продовольчу безпеку на рік, потрібно 6 млн. тонн продовольчого зерна, а нинішній урожай зернових очікується в обсязі 44 млн. тонн. Використовуючи для власних потреб тільки 65% обсягу виробництва агропродукції, Україна має всі можливості для того, щоб зосередитися на поставках своєї продукції на зовнішні ринки», – відзначає міністр.

Експерти також наголошують, що урожай навіть 40 млн. тонн – не найменший, бували роки, коли Україна збирала вдвічі менше. Отже, наразі економічно обгрунтованих підстав для обмеження експорту зернових немає. Але фахівці застерігають: зростання світових цін неодмінно спричинить підвищення внутрішніх цін на зерно, а це своєю чергою призведе до подорожчання продуктів. «За такого валового збору теоретично не повинно бути заборон, але ми можемо наштовхнутися на ситуацію, коли світові ціни внаслідок зниження прогнозів виробництва низки культур у деяких ключових регіонах будуть доволі високими. Це призведе до зростання внутрішніх цін на зернові, що може спричинити зростання цін на багато продуктів харчування, і як наслідок, можливо, уряд ухвалить рішення (про обмеження експорту зерна – ред.). Але річ у тім, що це завжди непередбачувано», – відзначив директор консалтингової компанії «ПроАгро» Микола Верницький.

Експерти також відзначають, що перед виборами уряд абсолютно не зацікавлений у підвищенні цін на продукти та хліб, вартість якого у свідомості населення досі слугує індикатором благополуччя. «В Україні вже впродовж декількох сезонів причини для підвищення цін на хліб є, проте його вартість залишається достатньо стабільною. Це питання економічне і політичне – ціна на хліб в Україні не залежить від ціни на зерно, не залежить від бажання товаровиробників, вона залежить виключно від бажання місцевих органів влади», – відзначає Верницький. Тому не виключено, що уряд, аби не допустити подорожчання продуктів, може закрити перед аграріями "ворота" на експорт.

Крім того, не варто забувати, що з червня 2012 року українська пшениця торгується на Чиказькій біржі, а це передбачає певну прогнозованість державної політики у цій сфері. Отже, уряд не зможе просто так, безкарно, забороняти чи обмежувати експорт, оскільки результатом таких заходів можуть стати певні санкції або згортанням діяльності біржі в Україні. Тепер владі треба буде сто разів подумати, перш ніж ухвалювати рішення. Можливо, ситуація, що склалася, дозволить виробникам у такий непростий рік все-таки залишитися з прибутком.

Лілія Коваль (УНІАН)