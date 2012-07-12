Завтра в Україні прогнозують короткочасні дощі, грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі на півдні, а вдень на Лівобережжі та у Криму місцями сильні зливи, шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град.

У більшості західних, а вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях - без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині до 22°, на Прикарпатті та в Карпатах місцями 9-12°; вдень 23-28°, на півдні та сході подекуди 30-33°.

У Київській області у п’ятницю вночі очікуються короткочасні дощі, грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 25°.