Ветспеціалісти МС проінспектують 29 українських підприємств

Ветеринарні фахівці Росії, Казахстану і Білорусі з 9 по 20 липня проінспектують систему ветеринарної служби України, а також 29 українських підприємств, які займаються виробництвом молочної, м'ясної і рибної продукції. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Зокрема, аудитори мають намір відвідати випробувальний центр Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи.

Крім того, фахівці МС планують проінспектувати ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат", ТОВ "Данон Дніпро", ЗАТ "Лакталіс Миколаїв", Крижопольський філіал ТОВ "Інтер Фуд", ТОВ "Люстдорф", ПрАТ "Медобори", ВАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат", ТОВ "Тавр-Плюс", ВАТ "АПК-ІНВЕСТ", ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс".

Також у програмі їхнього візиту запланована поїздка на ТОВ "Агро-Овен", ТОВ "Молочний Дім", ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський", ТДВ "Глобинський маслозавод", ВАТ "Бель Шостка Україна", ТОВ "Перший м'ясний дім "Полісся", ВАТ "Житомирський маслозавод", ТОВ "Андрушівський маслозавод", ДП "Старокостянтинівський молочний завод", ТОВ "Білогір’я молокопродукт", ДП м'ясокомбінату "Зоря", ТОВ "Компанія "Зевс ЛТД", ВАТ "Дубномолоко", ТОВ "ОНІСС", ТОВ "Джерело", ВАТ "ВО "Одеський консервний завод", ТОВ "Дружба Народів", ВАТ "Морська перлина", ТОВ "Інтерфлот".