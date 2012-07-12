Україна зможе експортувати у 2012-2013 МР близько 20 млн тонн зерна — УЗА

Україна зможе експортувати у 2012-2013 МР (липень 2012 р. - червень 2013 р.) близько 20 млн тонн зерна.

Про це заявив на прес-конференції в Києві президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

«На рівні 20 млн тонн зерна, я вважаю, на сьогоднішній момент, це абсолютно реальне завдання. Азарову я сказав, що експортери з експортом сезону 2011-2012 року впоралися, і цього року впораються з поставленими завданнями. Всі надлишки, які нам не потрібні, ми успішно експортуємо — близько 20 млн тонн», - відзначив голова УЗА.

За словами В.Клименка, на сьогодні більшість експертів прогнозують урожай зерна в Україні в обсязі 45 млн тонн, при цьому уряд чекає 47 млн тонн. Потреба України в зерні для забезпечення усіх галузей оцінюється в 27 млн тонн. В.Клименко відзначив, що за такого врожаю, після відрахування зерна для внутрішніх потреб, резерви для експорту становлять 20 млн тонн. Він підкреслив, що якщо урожай зерна становитиме не 47 млн тонн, а 45, як прогнозують експерти, «все одно, можна говорити, що буде 20 млн тонн», оскільки перехідні залишки зерна, які оцінюються у 12,6 млн. тонн залишків (проти середньорічних у 6 млн. тонн), дозволять забезпечити запланований обсяг експорту.

Як повідомляв УНІАН,Міністерство аграрної політики і продовольства знизило прогноз експорту зерна з України в 2012-2013 маркетинговому році до 20 млн тонн проти раніше очікуваних 23 млн тонн.

При цьому відомство зберігає прогноз виробництва зернових у поточному сезоні в обсязі 45-47 млн тонн. Міністр агропроду Микола Присяжнюк підкреслив, що вирощеного зерна буде достатньо і для забезпечення внутрішнього ринку, і для експорту, і що уряд на сьогодні не бачить підстав для обмеження пересування зерна у межах країни або на експорт.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України в 2010-2011 МР становив 12,037 млн тонн. Поставки на зовнішні ринки пшениці за зазначений період становили 4,093 млн тонн, ячменю – 2,7 млн тонн, жита – 38 тис. тонн. Також за зазначений період було експортовано 5,055 млн тонн кукурудзи і 149 тис. тонн інших зернових.