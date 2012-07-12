УЗА пропонує спростити порядок операцій для українських аграріїв на Чиказькій біржі
Українська зернова асоціація (УЗА) виступає за спрощення порядку валютних операцій для роботи українських аграріїв на Чиказькій біржі. Про це заявив на прес-конференції у Києві президент УЗА Володимир Клименко.
В.Клименко повідомив, що прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів і Національному банку внести зміни до інструкції щодо валютного регулювання для спрощення процедури оформлення валютних рахунків.
«Нам потрібно зробити спрощений порядок, щоб наші фермери у спрощеному порядку могли відкрити рахунок на Чиказькій біржі і перевести туди валюту. Для цього державі потрібно домовитися з Чиказькою біржею, визначити низку рахунків біржі — що туди можна перераховувати, це не для виведення валюти, а для роботи на Чиказькій біржі», - сказав В.Клименко.
Голова УЗА пояснив, що з 6 червня на Чиказькій біржі з'явився новий ф'ючерс — пшениця, Чорне море. Але для того щоб цей контракт працював, українські виробники зерна повинні мати можливість відкрити валютний рахунок на Чиказькій біржі і перерахувати туди валюту, а згідно з чинною інструкцією Нацбанку зараз це зробити практично неможливо.
«Для того щоб нашому фермерові – виробнику зерна працювати на Чиказькій біржі, йому потрібно відкрити рахунок, а рахунок цей відкрити не можна, тому що як тільки ти відкриваєш рахунки і переводитимеш туди гроші, тобі можуть інкримінувати, що ти порушуєш валютне законодавство, і ти нестимеш за це відповідальність перед державою», - сказав В.Клименко.
Нагадаємо, Чиказька біржа з 6 червня ввела новий ф'ючерс — пшениця, FOB, Чорне море.
Розмір контракту становитиме 5 тис. барелів (136 тонн), при цьому поставки будуть здійснюватися у липні, вересні, грудні, березні і травні. Базовим активом є мукомельна пшениця, яка поставляється на умовах FOB у п'ять українських портів: Одеса, Іллічівськ, Севастополь, Південний і Миколаїв, а також у три російські і один румунський порт.