УКАБ прогнозує зниження експорту зерна з України в 2012/2013 МР на 20% - до 18,6 млн тонн

Експорт зернових культур у 2012/2013 маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013 р.) може знизитися до 18,6 млн тонн, що на 4,6 млн тонн, або 20% менше, ніж у попередньому сезоні, у зв'язку зі зниженням урожаю ранніх зернових культур. Про це зазначили в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ). Крім того, експерти побоюються подальшого падіння експорту через рекордні матеріальні втрати аграріїв цього року.

За підрахунками експертів УКАБ, експорт кукурудзи в 2012/13 МР становитиме 15,5 млн тонн, порівняно з 15,3 млн тонн у попередньому сезоні (з урахуванням того, що маркетинговий рік для кукурудзи триває до вересня), експорт пшениці знизиться з 5,25 млн тонн до 2,3 млн тонн, ячменю - з 2,5 млн тонн до 500 тис. тонн.

Експерти УКАБ зазначають, що при очікуваному зменшенні врожаю на понад 10 млн тонн у 2012 році, порівняно з попереднім роком, зменшення експортних відвантажень буде не таким суттєвим через наявність значних перехідних залишків.

В УКАБ висловлюють занепокоєння тим, що негативний вплив погоди в 2012 році в поєднанні з погіршенням економічних умов для господарювання можуть викликати тривалий негативний вплив на обсяги виробництва й експорту зерна з України, і сподіваються, що уряд відреагує на нагальні проблеми аграріїв.

Нагадаємо, Мінагропрод прогнозує цього року виробництво обсягом 45-47 млн тонн, а експорт у 2012-2013 МР - 20 млн тонн.