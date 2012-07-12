Дії Казахстану проти українських кондитерів визнали дискримінаційними

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 2 липня прийняла рішення, яким встановила факт дискримінаційних і недружніх дій з боку Республіки Казахстан при ввезенні кондитерських виробів з України. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укркондпром».

Повідомляється, що комісія рекомендувала Мінекономрозвитку звернутися до Казахстану з пропозицією про розгляд і врегулювання спірної ситуації в порядку, встановленому угодою про створення зони вільної торгівлі СНД.

«Це рішення комісії може стати важливим кроком до врегулювання проблеми торгових обмежень з боку Казахстану для українських кондитерських виробів», - зазначив президент «Укркондпрому» Олександр Балдинюк.

На думку президента «Укркондпрому», визнання на державному рівні заходів Казахської сторони як недружніх і дискримінаційних, свідчить про намір України жорстко відстоювати інтереси національних виробників на зовнішніх ринках.

Він підкреслив важливість того, щоб це рішення не залишилося простою декларацією, а супроводжувалося адекватними ефективними заходами, які б спонукали Казахстан скасувати необгрунтоване рішення про закриття казахського ринку для українських кондитерів.

«Інакше дії Казахстану щодо витіснення української продукції з внутрішнього ринку сумнівними з правової точки зору методами можуть стати прикладом безкарного порушення захищених міжнародним правом інтересів України в Центральній Азії. Таким прикладом можуть скористатися інші держави регіону, на ринках яких українські товари успішно конкурують з місцевими виробниками», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня 2011 року уряд Республіки Казахстан прийняв постанову "Про запровадження захисних заходів щодо ввезення деяких видів кондитерських виробів", яким були введені захисні мита строком на 3 роки: в розмірі 30% від митної вартості, але не менше 0,27 євро за 1 кг, щодо ввезення льодяникової карамелі, тоффі, іншої карамелі та аналогічних солодощів, які не містять какао; в розмірі 49% від митної вартості, але не менше 0,8 євро за 1 кг, на ввезення інших шоколадних цукерок, і в розмірі 39% від митної вартості, але не менше 0,42 євро за 1 кг, на ввезення інших кондитерських виробів з цукру та їх замінників, виготовлених з продуктів, які замінюють цукор, і які містять какао.

Експерти заявили, що ці заходи є заборонними і мають виражений антиукраїнський характер, оскільки основними імпортерами до Казахстану кондитерської продукції є Україна і Росія, проте Російська Федерація не підпадає під дію мит.

За даними Державної митної служби України, впродовж січня-червня 2012 року, тобто через півроку з дати впровадження обмежувальних заходів, обсяги постачань українських кондитерських виробів у Республіку Казахстан впали на 70% від обсягів постачань цих виробів за аналогічний період 2011 року.

Асоціація «Укркондпром» від імені кондитерських підприємств України в березні 2012 р. зареєструвала в Мінекономрозвитку і торгівлі України заяву на проведення розслідування з метою встановлення дискримінаційних і недружніх дій з боку Казахстану стосовно українських підприємств кондитерської галузі.

Довідка УНІАН. Асоціація «Укркондпром» є галузевим об'єднанням підприємств кондитерської, крохмалопатокової і харчоконцентратної галузей промисловості. До складу асоціації входить 18 підприємств, які випускають близько 75% загального обсягу виробництва кондитерських виробів в Україні.