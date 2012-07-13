Аграрна біржа планує за три роки потроїти обсяги торгів - до 26 млрд дол.

Аграрна біржа планує збільшити обсяг торгівлі за три роки в 2,9 разу - до 26 млрд доларів.

Про це заявив заступник директора Аграрної біржі Костянтин Балицький, коментуючи розвиток біржового ринку в Україні для американського телеканалу CNN, в рамках проекту «Погляд на Україну (Eye on Ukraine)».

«Ми постійно організовуємо і беремо участь у заходах, які мають підвищити поінформованість учасників ринку про ті нововведення, які має намір впровадити Аграрна біржа. Ми намагаємося переконати учасників ринку взяти участь у торгівлі і показати їм переваги, які вони отримають при співпраці з нами. Продавець має можливість продати товар за вищою ціною, а покупець - купити за низькою ціною. Краща ціна для кожного учасника ринку - ось наша мета », - підкреслив К.Балицький.

У прес-службі уточнили, що на сьогодні обсяг торгів на біржі становить близько 9 млрд дол.