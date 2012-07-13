Виробництво цукру з цукрового буряка врожаю-2012 може скоротитися на 22% - експерти

Виробництво цукру з цукрового буряка врожаю 2012 року може скоротитися на 22% - до 1,81 млн тонн.

Згідно з прогнозом Інформаційної компанії «Проагро», у 2012 р. врожай цукрового буряка в Україні може становити 15,6 млн. тонн, що на 11% нижче за 2011 р.

Врожайність цукрового буряка прогнозується на рівні 330 ц/га.

«Поки зарано говорити про те, якою буде цукристість буряка у період збирання врожаю. Проте, у перерахунку на базисну цукристість 12% валовий вихід цукру з буряка майбутнього урожаю може становити 1,81 млн тонн (без урахування втрат при транспортуванні і зберіганні коренеплодів)», - зазначається в повідомленні.

Основні регіони виробництва цукрового буряка, а це частина лісостепової зони і Полісся, опинилися поза ударом несприятливих погодних умов, якому піддалися південь і південний схід України. Проте, спекотна і суха погода в частині лісостепових областей призвела до в'янення рослин цукрового буряка і сповільненого зростання кореня.

Водночас, помірні з погляду температур погодні умови і достатнє зволоження ґрунту в основних бурякоцукрових областях України дозволяють сподіватися на досить високу врожайність. У низці областей врожайність буде навіть вищою за торішню, хоча у цілому по Україні вона буде нижчою, ніж ц 2011 р.

Наголошується, що нинішнього року посіви цукрового буряка були розширені на 5% порівняно з 2011 р. - до 483 тис. га. Це сталося, навіть незважаючи на те, що у поточному сезоні ринок цукру перебуває під сильним тиском надмірної пропозиції, внаслідок чого ціни на цукровий буряк відносно невисокі. Збільшення площ пояснюється, перш за все, тим, що частково аграрії пересівали буряком посіви озимих зернових, які загинули або були слабкими.

Наголошується, що балансові перехідні запаси цукру на кінець сезону могли б становити 700 тис. тонн, проте з урахуванням нинішнього активного розвитку експорту вони будуть близько 0,5 млн тонн. «Разом маємо: виробництво 1,8 млн тонн плюс запаси 0,5 млн тонн плюс незначний імпорт – загальна пропозиція в 2012/13 МР перевищить 2,3 млн тонн», - зазначається у повідомленні.

Внутрішнє споживання цукру в Україні, за різними оцінками, становить 1,75-1,9 млн тонн, істотно скоротившись останніми роками, зважаючи на падіння попиту через попередні високі цін і зниження експортних поставок кондитерських виробів.

Таким чином, на кінець 2012/13 МР Україна може мати запас цукру на рівні 200-350 тис. тонн. Це менше, ніж поточний рівень запасів, проте все одно досить багато. Однак ці запаси – запорука того, що для різкого зростання цін на цукор в Україні в майбутньому сезоні причин немає.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн. тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. за потреби внутрішнього ринку 1,86 млн. тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн тонн).