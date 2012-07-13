Україна дозволила ввезення племінної худоби з ряду країн ЄС

Ветеринарна служба України дозволила ввезення з території Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччини, Королівства Бельгія, Французької та Італійської Республіки, Люксембургу ввезення племінної великої та дрібної рогатої худоби за умови, що худоба походить з благополучних господарств і має негативні результати по дослідженню на вірус Шмалленберг.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Ветслужби України.

Відзначають, що дозвіл прийнято, враховуючи рекомендації Міжнародного протиепізоотичного бюро та звіту Генерального Директорату з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів Європейської Комісії (DG SANCO), а також оцінку аналізу ризику хвороби жуйних тварин, що викликається вірусом Шмалленберг.