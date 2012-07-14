У неділю очікується спекотна погода з дощами та грозами

Завтра, 15 липня, в Україні очікується спекотна погода з дощами і грозами.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометценті.

«Грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; в південній частині, східних, вночі й у більшості центральних областей без опадів», - йдеться, зокрема, в повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень у північних областях 26-31°, на решті території 29-34°, у південних та місцями центральних областях 35-37°; в західних областях вночі 13-18°, вдень 21-26°, в Карпатах та горах Криму 18-23°.

У Києві та Київській області в неділю очікується короткочасний дощ, гроза, вдень місцями сильні зливи, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Температура вночі по області 15-20°, вдень 26-31°; у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Сьогодні, 14 липня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-28°, в Дніпрі біля Києва - 25°.