Завтра в Україні очікується зниження температури повітря

Завтра, 17липня,вУкраїніочікуєтьсязниженнятемпературиповітря.



Про цеУНІАНповідомиливУкраїнськомугідрометцентрі.



Зокрема, за данимисиноптиків, температуравночістановитиме10-15°,вдень19-24°;у південній тасхіднійчастинахвночі17-22°, наузбережжіморівдо 24°,вдень25-30°, в Карпатах вночі4-9°тепла, вдень10-15°.



Такожзбережетьсямінливахмарність.Короткочаснідощі,грози,вночів східнійполовині тапівденнійчастині, вденьу східнихобластях, Криму таПриазов'їмісцямисильнізливи,град,шквали17-22м/с,вночівКримумісцямипориви25м/с;вночівбільшостізахідних іпівнічнихобластейбезістотнихопадів.



ЗавтравКиєвіта Київськійобласті мінливахмарність, вночібезістотнихопадів, вденьмісцямикороткочаснийдощ,гроза.Вітерпереважно північно-західний, 7-12м/с.



Температуравночіпо області10-15°,вдень19-24°;встолиці вночі13-15°,вдень21-23°.



Сьогодні, 16липня,температураводи становитьвЧорному таАзовськомуморях23-28°,вДніпріврайоніКиєва -25°.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter