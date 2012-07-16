Завтра в Україні очікується зниження температури повітря
Завтра, 17липня,вУкраїніочікуєтьсязниженнятемпературиповітря.
Про цеУНІАНповідомиливУкраїнськомугідрометцентрі.
Зокрема, за данимисиноптиків, температуравночістановитиме10-15°,вдень19-24°;у південній тасхіднійчастинахвночі17-22°, наузбережжіморівдо 24°,вдень25-30°, в Карпатах вночі4-9°тепла, вдень10-15°.
Такожзбережетьсямінливахмарність.Короткочаснідощі,грози,вночів східнійполовині тапівденнійчастині, вденьу східнихобластях, Криму таПриазов'їмісцямисильнізливи,град,шквали17-22м/с,вночівКримумісцямипориви25м/с;вночівбільшостізахідних іпівнічнихобластейбезістотнихопадів.
ЗавтравКиєвіта Київськійобласті мінливахмарність, вночібезістотнихопадів, вденьмісцямикороткочаснийдощ,гроза.Вітерпереважно північно-західний, 7-12м/с.
Температуравночіпо області10-15°,вдень19-24°;встолиці вночі13-15°,вдень21-23°.
Сьогодні, 16липня,температураводи становитьвЧорному таАзовськомуморях23-28°,вДніпріврайоніКиєва -25°.