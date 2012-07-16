Аграрна біржа має намір ввести ф'ючерсний контракт у гривні

Аграрна біржа має намір запропонувати ринку ф'ючерсний контракт, номінований у гривні, для українських аграріїв.



Про це заявив керівник Аграрної біржі Олександр Марюхнич в інтерв'ю журналу «Моніторинг біржового ринку», повідомили УНІАН у прес-службі біржі.



О.Марюхнич підкреслив, що на Аграрній біржі здійснюється підготовка до створення строкового ринку, який включає повноцінну роботу клірингового центру, ф'ючерсні контракти в національній грошовій одиниці, електронну платформу торгів та інші новації.



«Наша мета - впровадження внутрішнього ф'ючерсу, номінованого в національній валюті. Цей контракт буде спрямовано на українських учасників біржового аграрного ринку. Для того, щоб це зробити, потрібно провести колосальну просвітницьку роботу з представниками ринку, оскільки мало хто зараз розуміє переваги механізму використання цього інструменту. Згідно з нашими прогнозами, ф'ючерс повинен з'явитися на ринку через кілька років. Це дуже амбітні плани Аграрної біржі, але ми віримо, що зможемо їх реалізувати", - сказав О.Марюхнич.



Він також додав, що для успішної реалізації цього проекту Аграрна біржа вже почала переговори з провідними консультантами та консалтинговими компаніями з питань розвитку біржового ринку, які мають колосальний досвід розвитку біржового ринку в світі.



За оцінками експертів Аграрної біржі, дієвий біржовий майданчик дасть багато переваг для аграрної галузі та держави в цілому. Наприклад, для сільгоспвиробника - можливість реалізовувати свою продукцію за ринковими цінами.



«На основі біржових механізмів сформується справедлива ціна, за якою будуть здійснюватися і експортні операції. Наслідком цих інструментів стане те, що аграрій буде мати додаткові кошти, які він зможе використовувати для підвищення врожайності, розробки нових технологій, купівлі техніки», - пояснив заступник керівника Аграрної біржі Костянтин Балицький.



Крім того, ф'ючерсний ринок дозволить покупцеві і продавцеві хеджувати свої цінові ризики. Тому коливання на світових ринках суттєво не вплинуть на доходи аграріїв, а також аграрної галузі нашої країни. Аграрії будуть мати впевненість у своїх доходах за рік, і не турбуватися про втрату «хорошої» ціни - всі їх можливі збитки або теоретичні доходи будуть переводитися через ф'ючерсний контракт на спекулянтів. Саме вони будуть брати на себе ризики коливання ціни.



Відзначається, що можливість страхувати ціни за допомогою ф'ючерсної торгівлі в майбутньому забезпечить процвітання аграрних підприємств, розвиток фінансового сектора країни (банки більш охоче фінансувати аграрний сектор), а також реалізацію виробничого і експортного потенціалу АПК України.



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